مباحثات إيطالية روسية حول الأوضاع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

استعرض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء مع نطيره الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في ليبيا.

وأشارت الخارجية الايطالية في بيان مقتضب إلى أن الجانبين بحثا هاتفيا الأوضاع في ليبيا وبيلاروسيا، فضلا عن العلاقات الثنائية بين روما وموسكو بحسب وكالة آكي.

وكان دي مايو قال نؤمن أن كل تدخل خارجي بالشأن الليبي يجب أن يتوقف مضيفا “ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا، ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في منطقة المتوسط”.