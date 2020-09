أعلنت الشركة

العامة للكهرباء اتخاذ إجراءات عاجلة لتغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي لتشغيل

ثلاث وحدات توليد غازية بقدرة ( 750 ميجاوات ).

وبين المكتب

الإعلامي للشركة العامة للكهرباء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك” أن مجلس إدارة الشركة اجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة استكمال تغذية محطة السرير بالغاز.

واتفق المجتمعون

على أن تقوم شركة الغاز بمخاطبة شركة بتروجت للحضور إلى ليبيا بشكل عاجل، على أن

يكون الرد خلال أسبوع وكذلك تقوم شركة جيسكو العالمية للكهرباء بمخاطبة الشركة

الخاصة باختبارات منظومات تخفيض الضغط GRMS .

كما تم الاتفاق

على أن يتم التنسيق للاجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة وشركة الغاز

وشركة جيسكو وذلك لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتشغيل هذا المشروع الحيوي.

~#��

The post شركة الكهرباء تبحث إجراءات تغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24