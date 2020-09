تركيا تنشر مذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية الموقعة مع الوفاق بالجريدة الرسمية

أفادت

مصادر صحفية، الثلاثاء، بأن الجريدة الرسمية التركية قد نشرت اليوم، مذكرة التفاهم

الاقتصادية والتجارية الموقعة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لتدخل حيز التنفيذ.

وقالت المصادر إن المذكرة وقعت بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير المعتمدة في 13 أغسطس الماضي، مضيفة أن المذكرة قد دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية التركية.

من

الجدير بالذكر أن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قد أعلنت في وقت سابق، توقيع

تركيا والوفاق مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مهمة للغاية، مضيفة أن التفاهمات تمهد

الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها بحكومة الوفاق من أجل استكمال

المشاريع التركية غير المكتملة وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء التركية في

ليبيا.

