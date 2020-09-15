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تركيا تنشر مذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية الموقعة مع الوفاق بالجريدة الرسمية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت
مصادر صحفية، الثلاثاء، بأن الجريدة الرسمية التركية قد نشرت اليوم، مذكرة التفاهم
الاقتصادية والتجارية الموقعة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لتدخل حيز التنفيذ.

وقالت المصادر إن المذكرة وقعت بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير المعتمدة في 13 أغسطس الماضي، مضيفة أن المذكرة قد دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية التركية.

من
الجدير بالذكر أن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قد أعلنت في وقت سابق، توقيع
تركيا والوفاق مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مهمة للغاية، مضيفة أن التفاهمات تمهد
الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها بحكومة الوفاق من أجل استكمال
المشاريع التركية غير المكتملة وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء التركية في
ليبيا.

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  • أصبحت إيران بين خياران أم التطبيع مع أسرائيل أم الخراب ..؟
    بعد تطبيع الدول العربية مع دولة اسرائيل ستكون هناك دول عربية واسلامية أخرى فلم يبقى أمام إيران وسوريا إلا خياران ومصيران هما :
    الخيار الاول : ماحدث في ليبيا وسوريا واليمن والسودان والعراق ..؟
    الخيار الثاني : التطبيع مع دولة اسرائيل للحفاظ على كيان الدولة ومصيرشعبها ..؟
    والمصيران هما :
    مصير الاول : يكون مصير هم مثل مصير صدام والقذافي والعابدين ومبارك وصالح والبشير وبشار ..؟
    مصير الثاني : يكون مثل قادة دول الخليج وروسيا والاردن وقطر وتركيا وغيرهم.
    وجميع الدول العربية والاسلامية ستقوم بتطبيع كامل مع دولة اسرائيل بمختلف خصصاتهم بين شعوبهم بكافة المجالات الحياتية والاقتصادية وعلى جميع الدول العربية التي لديها علاقات مع دولة اسرائيل بكافة المجالات الحياتية والاقتصادية بين الشعب الاسرائيلي والشعوب العربية.

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