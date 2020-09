بحث وزير الخارجية الايطالي لويغي دي مايو، اليوم الثلاثاء،

في اتصال هاتفي مع نطيره الروسي سيرغي لافروف، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا .

وأوضحت الخارجية الايطالية، في بيان مقتضب، أن دي مايو

ولافروف بحثا تطورات الأزمة الليبية، مشددين على ضرورة مواصلة العمل بشكل تعاوني، من

أجل إنهاء الصراع في ليبيا.

كما تطرقت المباحثات إلى العلاقات الثنائية بين روما وموسكو.

The post دي مايو ولافروف يتفقان على التعاون من أجل إنهاء الصراع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24