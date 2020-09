وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد عمل بعثة

الأمم المتحدة إلى ليبيا عاما آخر، وسط امتناع روسيا عن التصويت .

