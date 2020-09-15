ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 September, 2020

أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مشاورات مع سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال،تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة،وعلى رأسها الأزمة الليبية.

ودعا وزير الخارجية التونسي، إلى معالجة الأزمة الليبية من خلال حل سياسي يشارك فيه جميع الأطراف دون تمييز أو إقصاء،مشددا على أن يكون لدول الجوار دور هام في أي عملية سياسية تستهدف حلّ الأزمة بما يحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة برمّتها.

من جانبه ثمّن السفير الجزائري العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا حرص الجزائر على مزيد دعم وتنويع مجالات التعاون تحقيقا للمصلحة المشتركة. كما جدد التأكيد على أهمية الرفع من مستوى التنسيق والتشاور في خصوص الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي