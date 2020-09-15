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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

15 September, 2020

عقد بقاعة الاجتماعات بجامعة سرت أجتماعا برئاسة البرفسور أحمد المحجوب رئيس جامعة سرت وبحضور رئيس واعضاء اللجنة الطبية المشرفة على امتحانات جامعة سرت و عدد من اعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بسرت ومقرر اللجنة الرئيسية ورئيس اللجنة الأعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية والعلوم وطب وجراحة الاسنان بجامعة سرت ومسجلها العام ومدير ادأرة المشروعات بالجامعة رئيس لجنة الخدمات

وخصص الأجتماع لبحث الترتيبات لاستقبال طلاب جامعة سرت لاجراء الأمتحانات والتى تبدأ يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الجارى وتم التأكيد على أتخاد كافة الأجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا ودلك من خلال توفير كافة الاجراءات الوقائية كا الكمامات وغيرها للطلاب المتقدميين مجانا

وقال مسؤول ادارة الاعلام ببلدية سرت ل أن عدد الطلاب اكثر من 8000 طالب وطالب فى عدد عشر كليات وأن عدد القاعات أكثر من خمسون قاعة ومدرج تم تجهيزهم بطريقة التباعد الاجتماعى الجسدى أى بين المقعد والأخر مترين مسافة وأن الامتحانات فترتين مسائية وصباحية وتتواصل خمس أسابيع باشراف لجنة من اعضاء هئية التدريس الجامعي.

هدا وقام رئيس جامعة سرت واللجان المكلفة ولجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا سرت ومسجل عام الجامعة عدد من قاعات و ومدرجات لجان الامتحانات للطلاب واطلعو عل كافة التجهيزات والترتيبات المتخدة بالاستعدادات لاستقبال الطلاب فى الامتحانات