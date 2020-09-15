 عقد   بقاعة  الاجتماعات بجامعة  سرت  أجتماعا  برئاسة  البرفسور  أحمد   المحجوب رئيس  جامعة سرت  وبحضور  رئيس  واعضاء اللجنة الطبية  المشرفة  على امتحانات   جامعة سرت و عدد من اعضاء  اللجنة الطبية  الاستشارية  لمكافحة  فيروس كورونا  بسرت  ومقرر  اللجنة   الرئيسية   ورئيس اللجنة   الأعلامية    لمكافحة  فيروس  كورونا  بسرت  وعمداء   كليات  الطب   والعلوم  الصحية  والعلوم  وطب  وجراحة  الاسنان   بجامعة  سرت ومسجلها العام   ومدير  ادأرة  المشروعات بالجامعة   رئيس  لجنة  الخدمات  
وخصص الأجتماع  لبحث  الترتيبات   لاستقبال  طلاب جامعة سرت لاجراء الأمتحانات والتى  تبدأ  يوم الأحد  الموافق  20  سبتمبر  الجارى   وتم   التأكيد   على  أتخاد  كافة  الأجراءات  الاحترازية  للوقاية من تفشى  وباء كورونا   ودلك  من خلال  توفير   كافة  الاجراءات  الوقائية   كا الكمامات   وغيرها  للطلاب المتقدميين  مجانا  
وقال   مسؤول  ادارة  الاعلام   ببلدية  سرت ل      أن عدد الطلاب     اكثر  من  8000    طالب وطالب فى عدد عشر  كليات    وأن عدد  القاعات  أكثر  من خمسون   قاعة   ومدرج    تم تجهيزهم   بطريقة  التباعد  الاجتماعى  الجسدى   أى بين   المقعد والأخر مترين  مسافة   وأن الامتحانات فترتين   مسائية وصباحية وتتواصل   خمس  أسابيع    باشراف   لجنة  من اعضاء  هئية  التدريس   الجامعي.
هدا    وقام  رئيس  جامعة  سرت  واللجان  المكلفة  ولجنة  الاستشارية  الطبية  لمكافحة  فيروس كورونا سرت ومسجل عام الجامعة   عدد من  قاعات  و ومدرجات   لجان  الامتحانات  للطلاب     واطلعو  عل   كافة  التجهيزات  والترتيبات المتخدة   بالاستعدادات  لاستقبال  الطلاب   فى الامتحانات    