المشري يلتقي رئيس هيئة صياغة الدستور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجيلاني ارحومة وعدد من أعضاء الهيئة، لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الهيئة وسبل تذليلها

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أكد خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس على التمسك بالمسار الدستوري وعلى أهمية عرض مسودة الدستور على الشعب الليبي للاستفتاء عليها، ومخاطبة مجلس الأمن والدول الكبرى لمساعدة الشعب الليبي لإنجاز استحقاق الاستفتاء على الدستور والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وحضر اللقاء أعضاء هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف والبدري الشريف وصالح شاكر وأحمد قوني وإبراهيم علاق واعتماد المسلاتي والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري، ورئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بشير الهوش، ورئيس اللجنة القانونية فتح الله السريري، ورئيس لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حماد بريكاو.