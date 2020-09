افحيمة: لا توجد دعوة رسمية من مجلس النواب بشأن عقد جلسة للبت في استقالة الحكومة المؤقتة

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، الثلاثاء، إن مجلس النواب لم ينظر بعد في استقالة الحكومة المؤقتة حتى الآن .

وأوضح

افحيمة في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم توجه دعوة رسمية لعقد جلسة لمجلس النواب

بشأن استقالة الحكومة المؤقتة، مضيفا أنه يعتقد بأن المجلس لن يوجه دعوة لعقد جلسة لمناقشة استقالة الحكومة المؤقتة.

وأكد

افحيمة أن حكومة الثني فشلت في تحقيق المهام المكلفة بها، مضيفا أن شبهات الفساد جعلت

منها حكومة مرفوضة لدى الشارع.

وأشار

افحيمة إلى أن الغضب الشعبي من الحكومة بسبب أنها تحرّرت من القيود الرقابية ولم تعُد

ترضخ لرقابة مجلس النواب منذ فترة.

وأضاف

افحيمة أن الحكومة المؤقتة غير معترف بها دوليا منذ أن بدأ العمل بالاتفاق السياسي

ودخلت حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى طرابلس.

وشدد

افحيمة على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بإنهاء انقسام المؤسسات والإسراع بإجراء انتخابات

تشريعية ورئاسية في وقت واحد، حتى لاتقع البلاد مجددا في تداخل الصلاحيات التي أربكت

المشهد .

