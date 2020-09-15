وسط امتناع روسي.. مجلس الأمن الدولي يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عاما آخر على الرغم من امتناع روسيا.

وفي مارس الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تعيين الأمريكية، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، حتى الاستقرار على خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة.

بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ”أونسميل” لن تكون فارغة بعد هذا الشهر.

جاء ذلك ردا على أحد الصحفيين يوم الجمعة الماضي بانتهاء ولاية ستيفانى ويليامز خلال سبتمبر الجاري، وما إذا كانت فترة ولايتها سيتم تمديدها أم أن الأمين العام سيعين شخصًا ما لهذا المنصب فى ليبيا.