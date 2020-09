الهدهد لأئمة ليبيا: المشاركة المجتمعية واجب شرعى للنهوض بالأوطان

قال رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إبراهيم الهدهد، الثلاثاء، إن المشاركة المجتمعية والعمل على النهوض بالأوطان واجب شرعى وضرورة ملحة.

وأضاف الهدهد خلال محاضرة له عقدتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عبر الدائرة المغلقة لعدد من الأئمة الليبيين من مختلف المناطق، أن ما من دولة قامت وتقدمت إلا بمشاركة كافة أبنائها بمختلف أقاليمها في كل مؤسساتها سواء في الأمور العامة أو في الجيوش أو القضاء أو في غيرها من المجالات، موضحا أن النظرة الفاحصة في تاريخ الحضارات الإنسانية تظهر وتؤكد ذلك.

وأكد الهدهد أن رفعة الأمم وتقدمها مرهون بحجم عطاء وعمل

أبناء الشعوب والأوطان في مؤسساتها.

