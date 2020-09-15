مديرية أمن بنغازي تضبط تشكيلا عصابيا خطيرا

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي وصفته بالخطير، يضم نحو 10 أفراد متهمين في قضايا قتل واعتداء وسرقة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بنغازي إن قسم التحريات العامة ضبط لدى التشكيل العصابي ترسانة أسلحة تضم عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وعددا من السيارات المسروقة من المواطنين كانت قد سجلت قضاياها ضد مجهول.

وأشار إلى أن التحقيق جار لضبط وكشف عدد من القضايا الأخرى التي اعترف بها التشكيل العصابي، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.

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