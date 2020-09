شكري ودندياس يؤكدان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع

نظيره اليوناني نيكوس دندياس في أثينا، التوترات الجارية في منطقة شرق المتوسط .

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن شكري و دندياس

أكدا على رفضهما للتصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار في منطقة شرق المتوسط،

كما شددا على ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة .

ومن جانبه، أكد شكري على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل

القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظرًا لآثارها على استقرار مصر واليونان، وفي

مقدمتها الأزمة الليبية، فضلا عن القضية الفلسطينية.

وأوضح شكري أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل

إليه بين مصر واليونان يعبر عن قوة التفاهم المشترك بين البلدين .

كما تناول اللقاء التطور المُهم المرتبط بإنشاء منتدى غاز

شرق المتوسط والذي يفتح المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل

لموارد الطاقة في هذه المنطقة الحيوية، في إطار الشراكة القائمة بين الدول المؤسِسة

لهذا المنتدى الهام.

ووقعت مصر واليونان، في القاهرة، أوائل أغسطس الماضي، اتفاقية

لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط

توترات مع تركيا.

ووصف وزير خارجية اليونان توقيع الاتفاق بـ “التاريخي”،

مشددًا على أن بلاده ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.

وبالمقابل رأت تركيا أن الاتفاق باطل، وأن المنطقة المحددة

تقع في نطاق الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية،

وستدافع بحزم عن حدودها.

