ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 September, 2020

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عاما آخر، وسط امتناع روسيا عن التصويت .

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ”أونسميل” لن تكون فارغة بعد هذا الشهر.

وفي مارس الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تعيين الأمريكية، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، حتى الاستقرار على خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة.