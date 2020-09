الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الوفاق المسؤولية القانونية لمقتل “انيس التليلي”

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، الثلاثاء، إنها رصدت، اليوم، مقتل “انيس محمد التليلي” إثر الرماية عليه بالرصاص الحي من قبل عناصر أمنية تابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة أمام منزله بمنطقة قرجي وسط مدينة طرابلس.

وعبرت اللجنة الوطنية في بيان لها على موقعها الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” عن إدانتها لهذه الجريمة.

وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية تحمل حكومة الوفاق المسؤولية

القانونية الكاملة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في تكرار حوادث استعمال الرصاص الحي ضد

المدنيين.

