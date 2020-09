أوغلو: تركيا لا تحظى بأي دعم من دول المنطقة ولابد من فتح حوار مع مصر

قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم

الثلاثاء، إن بلاده أصبحت لا تحظى بأي دعم من دول المنطقة، داعيا إلى فتح حوار بين

تركيا ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط.

وأوضح أوغلو، في تصريحات صحفية، أنه على أنقرة التحدث مع

القاهرة حول المنطقة الاقتصادية في المتوسط، واصفاً مصر بأنها من أهم الدول في المنطقة.

وأضاف أوغلو، أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفقدت

البلاد أن تحصل على أي دعم من دول المنطقة، قائلا : ” للأسف لا يدعم تركيا من

دول المنطقة غير أذربيجان ” .

وجاءت تلك التصريحات عقب زيارة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال

كليتشدار، إلى مقر حزب المستقبل، لتهنئة أوغلو على افتتاح مقر الحزب.

وكان مستشار رئيس حزب العدالة

التنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، جدد أول من أمس الأحد، محاولات النظام التركي

التودد إلى مصر، وأكد على ضرورة التواصل بين مصر وتركيا، بغض النظر عن أي خلافات سياسية

قائمة، وأن ثروات المتوسط ملك للجميع، بما فيهم تركيا.

