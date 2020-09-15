طرح أحمال يصل لأربع ساعات في سرت.. وشركة الكهرباء توضح الأسباب

تشهد مختلف أحياء مدينة سرت، عودة طرح أحمال شبكة التيار الكهربائي بشكل يومى، بواقع أكثر من أربع ساعات.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء ببلدية سرت، رمضان أبوشوفة، إن مشكلة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بسرت، ترجع لحصول المدينة على حصص ضئيلة تقدر بحوالى أربعين ميغاوات بدلا من المستهدف منذ شهر يناير الماضى 85 ميقاوات، وهو ما سبب مشاكل عديدة منها توقف منظومة المصارف وخدمات الإنترنت وإرباك مواقع الجهات العامة.

وتابع أن طرح الأحمال أثر أيضا على الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام الراهنة، فضلا عن امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال أيام، نهايك عن توقف محطة الخليج البخارية بسرت عن العمل مند شهر لمشاكل فنية، ونقص المعدات والامكانيات بشركة الكهرباء سرت.

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