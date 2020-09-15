ليبيا الان

مُحلل يكشف لـ218 أهداف “قمة باريس”.. وموقف أنقرة

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المحلل السياسي الدكتور حسين الشارف، إن فرنسا من خلال مساعيها وتحركاتها الأخيرة تريد حل أزمات ليبيا لتحفظ الأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط خصوصاً بعد تدخلات تركيا في ليبيا والتي وصفها بـ”السافرة والاحتلال الواضح لجزء من الأراضي الليبية”.

وأضاف الشارف، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيرفض الدعوة لحضور القمة المرتقبة في باريس، لأنه لن يأخذ الموافقة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكون الأتراك لا يريدون عقد هذه اللقاءات ولا أن يكتب لها النجاح.

ورأى حسين الشارف أن فرنسا الآن هي من تشرف على الملف الليبي ولديها نية صادقة في حل الأزمة السياسية في ليبيا.

وكان موقع “إنتلجنس أونلاين”، كشف عن قمة مرتقبة تجمع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس المقبل، في باريس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك