وسط أنباء عن عزم السراج الاستقالة.. معيتيق يلتقي وزير دفاع تركيا في أنقرة

توجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق إلى تركيا اليوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة.

وتأتي هذه الزيارة التي تكتمت عليها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، وسط أنباء عن نية فائز السراج تخليه عن منصبه رئيسا للمجلس الرئاسي بعد الاتفاق على تعديل المجلس في مسار جنيف.

في المقابل قالت وزارة الدفاع التركية في إيجاز لها إن الوزير خلوصي أكار استقبل معيتيق في العاصمة أنقرة.

ومن جانبها، قالت صحيفة “صباح التركية” إن الاجتماع الذي عقد بوزارة الدفاع، شهد تبادلا لوجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

وأضافت أن أكار أشار خلال اللقاء على الصداقة التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين التي تمتد إلى 500 عام، وزعم أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لدعم استقرار وسيادة واستقلالها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.