رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث احتياجات العمل القضائي مع رؤساء المحاكم والنيابات

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، بمجمع المحاكم في طرابلس، مع رؤساء المحاكم والنيابات بمحكمة استئناف طرابلس لمناقشة المشاكل والاحتياجات الضرورية اللازمة لحسن سير العمل القضائي.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، كما تم خلال الاجتماع التطرق لظروف العمل في ظل تفاقم جائحة كورونا وآثارها على أداء الهيئات القضائية لاسيما المحاكم والنيابات، والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخادها حماية لأعضاء المحاكم والهيئات القضائية والمتقاضين.

وختام الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات لعرضها خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء.

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