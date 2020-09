أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، بدء عودة تدفق مِياه

الشُرب في منظومة مياه النهر الصناعي العظيم المُغذية لمدينة بنغازي، وذلك بعد

اتمام أعمال الصيانة الطارئة لخزان مياه الطلحية .

