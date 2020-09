دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام بحظر

الأسلحة المفروض على ليبيا وإخراج جميع المرتزقة من أراضيها .

The post عاجل// مجلس الأمن يدعو إلى الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا وإخراج جميع المرتزقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24