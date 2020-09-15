بالفيديو..مواطن من مركز العزل:كورونا حقيقية و المعاناة شديدة طبقوا التعليمات

بوابة إفريقيا الإخبارية/ نجاة فقيري |

15 September, 2020

تناول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن ليبي من داخل مركز العزل أبو غلاشة بالزاوية، و قد بدا المصاب متأثرا و تحدث بصعوبة عن المعاناة التي مر بيها” تعذبت عذابا شديدا شديدا شديدا” و أكد على ضرورة تطبيق التعليمات و الإلتزام بكل سبل الوقاية مشددا على أن كورونا ” كارثة حقيقية.

كما توجه في مستهل كلامه بالشكر و الإمتنان للطاقم الطبي بالمركز على مجهوداتهم “الجبارة” في محاربة هذه “الكارثة الوبائية”.