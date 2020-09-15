تجهيز مرتبات موظفي مكتب المعاهد في باطن الجبل

ينكب العاملون بالقسم المالي لمكتب المعاهد الفنية والمتوسطة على مستوى باطن الجبل الغربي، على إعداد المرتبات المتأخرة للتابعين للمكتب عن شهر يوليو الماضي.

وأوضح رئيس القسم المالي بالمكتب علي عمر البشتي، الأسباب المتكررة لتأخر مرتبات الموظفين ومنها تأخر الحوالة من الخزانة العامة فالحوالات تتأخر دائماً بدءاً من صدورها من مصرف ليبيا المركزي إلى حين وصولها للهيئة العامة ومن ثم إلى مكتب المعاهد الفنية فيقوم الموظفون بأعداد المرتبات في فترة لا تزيد عن يومين وتدخل المرتبات المصارف.

وأضاف رئيس المكتب أنه في غضون أسبوع ستكون معظم المرتبات بالمصارف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية