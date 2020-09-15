عقيلة صالح: يجب إنجاز الانتخابات البلدية ليشارك الشعب في القرار وتحريك عجلة الإنتاج

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حرص البرلمان على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا، قوامها حق الترشيح والانتخاب.

وقال صالح في بيان متلفز اليوم الثلاثاء: “حتى يتمكن من ممارستها لضمان مشاركة كل المواطنين في الحياة العامة، أدعوهم لحسن الاختيار لمن يمثلهم تمثيلا حقيقيا من خيرة أبناء الشعب الليبي، حتى يشاركو في صناعة القرار وتحريك عجلة التنمية”.

ووجه رئيس المجلس بسرعة إنجاز هذه المهمة الوطنية لكي يختار الشعب الليبي من يمثلهم في المجالس البلدية وكل المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني.

وحث المستشار عقيلة صالح في ختام بيانه على ضرورة أن يكون الليبيون صفا واحدا حتى نجتاز هذه المرحلة العصيبة.