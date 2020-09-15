موقع إنتلجنس: قمة مرتقبة بباريس تجمع عقيلة صالح وحفتر والسراج

قال موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي، إن فريق رئيس المجلس الرئاسي أبلغ الدبلوماسيين الفرنسيين بتأجيل زيارته لباريس، فيما سيقوم وزير الداخلية المفوض بزيارة فرنسا الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة المرصد الليبية قد نقلت عن الموقع الفرنسي أن باريس ستستضيف الخميس المقبل قمة ليبية تجمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مضيفة أن القمة المرتقبة ستجرى برعاية أممية وبمشاركة ألمانية وإيطالية، فيما رفضت تركيا هذه الخطوة.

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