بالفيديو.. مواطن ليبي من مركز العزل: “كورونا حقيقية و المعاناة شديدة طبقوا التعليمات”

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

تناول رواد التواصل الاجتماعيمقطع فيديو لمواطن ليبي من داخل مركز العزل أبو غلاشة بالزاوية، و قد بدا المصاب متأثرا و تحدث بصعوبة عن المعاناة التي مر بيها” تعذبت عذابا شديدا شديدا شديدا” و أكد على ضرورة تطبيق التعليمات و الإلتزام بكل سبل الوقاية مشددا على أن كورونا ” كارثة حقيقية.

كما توجه في مستهل كلامه بكل عبارات الشكر و الإمتنان للطاقم الطبي بالمركز على مجهوداتهم “الجبارة” في محاربة هذه “الكارثة الوبائية”.

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