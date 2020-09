أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، أن خسائر 242 يوما من الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية بلغت 9,888,868,861 مليار دولار.

