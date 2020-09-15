جامعة أجدابيا تستعد لـ”عودة آمنة” للدراسة

شهدت جامعة أجدابيا انعقاد الاجتماع السادس للعام الجاري، برئاسة رئيسها الدكتور موسى المقريف، بشأن بداية العام الدراسي وما يتعلق بذلك من استعدادات منها العودة الآمنة ضمن خطط الوقاية من جائحة كورونا.

وتمحور الاجتماع حول بداية الدراسة باعتماد المحضر السابق ومن ثم البدء ببنود الجلسة المتعلقة بآلية بداية وإنهاء العام الدراسي الحالي بالإشارة إلى قرار وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية القاضي بمنح الإذن لمؤسسات التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال العام الجامعي 2019/ 2020.

ورشحت جملة من القرارات عن الاجتماع منها مواعيد إعلان الامتحانات للكليات منها كلية الحقوق التي أعلنت جاهزيتها التامة واستكمال الجزء المتبقي من المحاضرات لكل كلية وطبيعتها بشرط المحافظة على الخطط الصحية والاحترازية والوقائية.

وعقب الاجتماع تم توزيع معدات السلامة التي تستعمل عادةً في الوقاية ضد فيروس كورونا على الكليات بشكل مبدئي ومحدود وذلك للمحافظة على سلامة العاملين بالجامعة والكليات التابعة لها، كما جُهِزت الكليات بكامل المعدات من مطهرات وكمامات وقفازات، مواد من شأنها تعزيز ضمان سلامة الموظفين خلال الدوام.

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