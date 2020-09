قال ما يسمي بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه وفقا لمصادره فإن عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين جرى نقلهم من الأراضي السورية إلى ليبيا من قبل الحكومة التركية قتلوا خلال مداهمة مكان تواجدهم جنوب ليبيا من قبل الجيش.

وأضاف المرصد في بيان له أن الجيش داهم مقر تواجد المجموعة الإرهابية في منطقة سبها جنوبي ليبيا، مبينا أنه جرى اشتباك عنيف بين الطرفين مما أدي لمقتل 7 من الإرهابيين و3 من الجنسية السعودية واثنين من الجنسية الليبية وواحد من الجنسية المصرية وآخر عربي من أصول أسترالية كما جرى اعتقال امرأة مصرية وأخرى ليبية، لافتا إلى أن أحد السعوديين قام بتفجير نفسه بحزام ناسف.

وأوضح البيان أن المرصد السوري قد نشر في الثامن من سبتمبر الجاري أن الحكومة التركية قامت بتخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، مضيفا أنه بعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار أميريكي قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي يأتي ذلك في ظل التوافق الليبي – الليبي.

وأشار البيان إلى أن المرصد السوري رصد عودة دفعة جديدة من المرتزقة إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، مضيفا أن عدد العائدين خلال 10 أيام بلغ أكثر من 1200 مرتزق.

وأكد البيان أنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري بلغ تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، لافتا إلى أنه قد عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 7100 إلى سورية بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مبينا أن عدد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ نحو 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

The post المرصد السوري: مقتل 7 من تنظيم داعش الإرهابي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24