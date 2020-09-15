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انوير: نعلن النفير العام في بني وليد لمواجهة الانفلات الأمني والجرائم التي امتدت للمدن المجاورة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت بلدية بني وليد حالة النفير العام بسبب الانفلات الأمني وكثرة الجرائم.

ووجه عميد بلدية بني وليد سالم انوير خطابا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية بالبلدية يخطرهم خلاله بإعلان حالة النفير العام حتى يتم القبض على المجرمين وبسط الأمن والأمان بالمدينة.

وأضاف انوير في خطابه الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، أن بني وليد شهدت انفلاتا أمنيا وفقدت السيطرة على مداخل المدينة ومخارجها.

وعدد رئيس البلدية الجرائم قائلا: “كثر السطو والحرابة، ووصل إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة، والسطو على الشاحنات المارة عبر المدينة، ما أدى غلى تفاقم الوضع الأمني ومشكلات مع المدن المجاورة، منها احتجاز عدد من أهالي بني وليد في زليتن كرد فعل على سوء الوضع الأمني”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خلايا المجرمين المتواجدة في مدينة بني وليد كانت تمارس تجارة البشر فكم من عامل وافد أجنبي تم حجزه من قبل هؤلاء المجرمين وتم دفع أموال طائلة لتحريرهم فأين البلدية عندما كانوا يمارسوا الانذال هذه الجرائم دون ردعهم ، فما تعانيه بلديتنا اليوم هو نتيجة تقصير الجهات الامنية في ردع هذه الخلايا ، نسأل الله أن تكون هذه الاحداث صحوة لهذه الاجهزة وإحالة المجرمين للعدالة للقصاص منهم .

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