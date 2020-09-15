انوير: نعلن النفير العام في بني وليد لمواجهة الانفلات الأمني والجرائم التي امتدت للمدن المجاورة

أعلنت بلدية بني وليد حالة النفير العام بسبب الانفلات الأمني وكثرة الجرائم.

ووجه عميد بلدية بني وليد سالم انوير خطابا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية بالبلدية يخطرهم خلاله بإعلان حالة النفير العام حتى يتم القبض على المجرمين وبسط الأمن والأمان بالمدينة.

وأضاف انوير في خطابه الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، أن بني وليد شهدت انفلاتا أمنيا وفقدت السيطرة على مداخل المدينة ومخارجها.

وعدد رئيس البلدية الجرائم قائلا: “كثر السطو والحرابة، ووصل إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة، والسطو على الشاحنات المارة عبر المدينة، ما أدى غلى تفاقم الوضع الأمني ومشكلات مع المدن المجاورة، منها احتجاز عدد من أهالي بني وليد في زليتن كرد فعل على سوء الوضع الأمني”.