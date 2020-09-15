الداخلية بالحكومة الليبية ردا على البعثة الأممية: مديرية المرج هوجمت بالأسلحة.. ونحن نعي واجباتنا

ردا على بيان البعثة الأممية ووصفها لمن قاموا بالهجوم على مديرية أمن المرج بالمتظاهرين السلميين، قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية إن البعثة كان عليها استيضاح الأمر من الداخلية قبل أن تعرب عن قلقها مما حدث تلك الليلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الأمن قامت بواجبها في حماية مقراتها التي شرع المهاجمون باقتحامها بالأسلحة.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها تعي واجباتها جيدا، حيث باشرت التحقيق فور وقوع الأحداث لوضع الأمر في نصابه وقبل أن تطلب البعثة ذلك.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت حمايتها وتأمينها للتظاهرات السلمية، داعية الجميع إلى عدم تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.

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