أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرج، اليوم

الثلاثاء، توقفها عن تقديم جميع خدماتها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بسبب نقص

وقود الديزل .

وأوضح المكتب الإعلامي

للشركة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، أن الشركة توقفت عن تقديم جميع خدماتها لعدم توفر وقود الديزل اللازم

لقيام الشركة بأعمالها، مؤكدا أن الشركة ستعود للعمل حين توفر الوقود .

The post بسبب نقص الوقود .. شركة النظافة بالمرج تتوقف عن العمل اعتباراً من يوم غد الأربعاء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24