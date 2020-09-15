بسبب نقص الوقود .. شركة النظافة بالمرج تتوقف عن العمل اعتباراً من يوم غد الأربعاء

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرج، اليوم
الثلاثاء، توقفها عن تقديم جميع خدماتها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بسبب نقص
وقود الديزل .
وأوضح المكتب الإعلامي
للشركة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”
فيسبوك”، أن الشركة توقفت عن تقديم جميع خدماتها لعدم توفر وقود الديزل اللازم
لقيام الشركة بأعمالها، مؤكدا أن الشركة ستعود للعمل حين توفر الوقود .
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