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بسبب نقص الوقود .. شركة النظافة بالمرج تتوقف عن العمل اعتباراً من يوم غد الأربعاء

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرج، اليوم
الثلاثاء، توقفها عن تقديم جميع خدماتها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بسبب نقص
وقود الديزل .

وأوضح المكتب الإعلامي
للشركة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”
فيسبوك”، أن الشركة توقفت عن تقديم جميع خدماتها لعدم توفر وقود الديزل اللازم
لقيام الشركة بأعمالها، مؤكدا أن الشركة ستعود للعمل حين توفر الوقود .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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