مجلس الأمن يتبنى قرارا بتغيير هيكلة البعثة الأممية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء عن تبنيه قرارا صاغته بريطانيا يتم على إثره تغيير هيكلة البعثة لمهمتها في ليبيا عبر موفد للبعثة ويساعده منسق يتم تعيينهما من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وينص القرار على أن “يقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موفد خاص من الأمين العام (…) لضمان وساطة مع الأطراف الليبية والدولية لإنهاء النزاع”، … وتحت سلطته سيتولى منسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمليات اليومية وإدارة البعثة”.

يذكر أن القرار رفضته كل من روسيا والصين ما جعل بريطانيا تنتقد الخطوة بشدة.