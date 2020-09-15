سياسيات وحزبيات ليبيات يطالبن بإشراك النساء في جميع حوارات حل الأزمة الليبية

طالبت مجموعة من السياسيات والحزبيات الليبيات في بيان أصدروه، اليوم الثلاثاء، بإشراك النساء في جميع الحوارات السياسية والاقتصادية لحل الأزمة الليبية، متطلعات إلى تحقيق مشاركة حقيقية للمرأة الليبية في العملية السياسية بما يدعم إرساء الديمقراطية في لابلاد.

وأكد البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» أن المرأة الليبية «كانت وما زالت جزء هاما وفاعلا رئيسيا في الثورة الليبية وفي الحراك المدني في كل المدن الليبية» كما أنها «الأكثر تأثرا بنتائج الحروب والأزمات التي مرت وتمر بها البلاد، وهن الأكثر إلماما بمشاكل المواطنة والمواطن المعيشية».

وأعربت السياسيات والحزبيات الليبيات في البيان عن تقديرهن للقاءات التشاورية بين الأطراف الليبية التي عقدت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية ومدينة مونترو السويسرية مؤخرا، إلا أنهن أعربن عن استنكارهن واحتجاجهن بشدة على تغييب المرأة الليبية عن هذه المشاورات.

نص البيان

بيان السياسيات والحزبيات الليبيات

بخصوص المشاورات وجلسات الحوار الليبي الليبي

إن مجموعة السياسيات والحزبيات الليبيات، وبعد أن عقدن عدة إتصالات تشاورية بهدف تبادل الأراء بخصوص الأزمات التي يمر بها وطننا ليبيا، وهن يتطلعن لتحقيق مشاركة حقيقة للمرأة الليبية في العملية السياسية بما يدعم إرساء الديمقراطية في البلاد ويخرج الوطن من حالة التخبط في الأزمات المتلاحقة التي يمر بها، ويحقق الأمن والاستقرار.

وحيث أن النساء هن الأكثر تأثرا بنتائج الحروب والأزمات التي مرت وتمر بها البلاد، وهن الأكثر إلماما بمشاكل المواطنة والمواطن المعيشية.

وحيث أن المرأة الليبية كانت وما زالت جزء هاما وفاعلا رئيسيا في الثورة الليبية وفي الحراك المدني في كل المدن الليبية،

فإننا في الوقت الذي نقدر فيه ما يتم من لقاءات تشاورية بين الأطراف الليبية في أبوزنيقة المملكة المغربية ومونترو بسويسرا وفي القاهرة بجمهورية مصر العربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونشدد على أهمية التركيز على الحل السياسي الذي يحقق الوفاق بين الاخوة ويحقن دماء الليبيين…إلا أننا في ذات الوقت نستنكر تجاهل المرأة الليبية التي هي نصف المجتمع، ونحتج بشدة على تغييبها عن هذه المشاورات والحوارات التي تتم والتعامل معها علي أساس انها مفعول به لا فاعل والإصرار علي حرمانها من حقها في المشاركة في العملية السياسية، هذا الحق الذي عملت وناضلت من أجله كثيرا، فالدولة الديمقراطية يصنعها الشعب رجالا ونساء ولا يصنعها بعض الرجال وحدهم.

لـــــــذا فإننا نطالب البعثة الأممية وكل الدول والمنظمات الدولية التي تقدم نفسها كراعية للحوار الليبي الليبي، بالأخذ بعين الاعتبار ضرورة إشراك النساء الليبيات السياسيات منهن والخبيرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في جميع المشاورات والحوارات والمفاوضات بما في ذلك مسارات الحوار السياسي والاقتصادي بما يحقق الهدف من هذا الحوار ويوصل الوطن الي بر الامان.

تحالف القوي الوطنية. الحراك الوطني نعم ليبيا.

حزب العدالة والبناء . تيار شباب الوســـــــــــط.

تجمع تكنوقراط ليبيا. حراك التيار المدني الطرابلسي.

حزب التغيير. التجمع الاتحادي.

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