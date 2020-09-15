ليبيا الان

موظفو جمعية الدعوة الإسلامية يحتجون في طرابلس على تجميد مرتباتهم

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

قام صباح الثلاثاء موظفو جمعية الدولة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء بوقفة احتجاجية  أمام مقر هيئة الرقابة الادارية بطرابلس، للمطالبة بإيقاف القرارات التي اصدرتها الرقابة وتسببت في توقف مرتباتهم لاكثر من سته اشهر .

وطالب الموظفون الرقابة الادراية بالافراج عن مرتباتهم، ورفع القيود المفروضة على الجمعية حتي تعود إلى ممارسة نشاطها مؤكدين على تردي اوضاعهم المعيشية، ومحملين الهيئة مسؤولية المعاناة التي عاشوها في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن جمعية الدعوة الاسلامية تشهد انقسامات إدارية تسببت في تدخل الرقابة الادارية لايقاف التجاوزات المالية الصادرة عن اللجان الموجودة التي وجهت رسالة إلى المجلس الرئاسي لاصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس ادارة جديد ينهي التجاوزات الحاصلة داخلها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك