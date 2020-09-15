موظفو جمعية الدعوة الإسلامية يحتجون في طرابلس على تجميد مرتباتهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

قام صباح الثلاثاء موظفو جمعية الدولة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء بوقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الرقابة الادارية بطرابلس، للمطالبة بإيقاف القرارات التي اصدرتها الرقابة وتسببت في توقف مرتباتهم لاكثر من سته اشهر .

وطالب الموظفون الرقابة الادراية بالافراج عن مرتباتهم، ورفع القيود المفروضة على الجمعية حتي تعود إلى ممارسة نشاطها مؤكدين على تردي اوضاعهم المعيشية، ومحملين الهيئة مسؤولية المعاناة التي عاشوها في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن جمعية الدعوة الاسلامية تشهد انقسامات إدارية تسببت في تدخل الرقابة الادارية لايقاف التجاوزات المالية الصادرة عن اللجان الموجودة التي وجهت رسالة إلى المجلس الرئاسي لاصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس ادارة جديد ينهي التجاوزات الحاصلة داخلها.