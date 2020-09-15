اجتماع موسع لاتخاذ إجراءات عاجلة لتغذية محطة السرير بالغاز

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم، اجتماعا مع المدير العام للشركة وعدد من المسؤولين فيها، وذلك لمناقشة استكمال تغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي، لتشغيل 3 وحدات توليد غازية بقدرة 750 ميجاوات.

واتفق الحاضرون على أن تقوم شركة الغاز بمخاطبة شركة بتروجت للحضور إلى ليبيا بشكل عاجل، على أن يكون الرد خلال أسبوع، وكذلك أن تقوم شركة جيسكو العالمية للكهرباء بمخاطبة الشركة الخاصة باختبارات منظومات تخفيض الضغط.

كما تم الاتفاق على أن يتم التنسيق للاجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة وشركة الغاز وشركة جيسكو، وذلك لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتشغيل هذا المشروع الحيوي.

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