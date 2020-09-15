«اللواء أحمد المسماري»: القضاء على 9 إرهابين من جنسيات مختلفة في «سبها»

كشف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تفاصيل مداهمة الوكر الإرهابي، بمدينة سبها، يوم أمس الإثنين، وذلك عبر مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

قال “المسماري” إن منطقة الجنوب الغربي تتعرض لاختراقات إرهابية كثيرة من جانب تنظيمات مسلحة، وأن كتيبة طارق بن زياد توصلت إلى معلومات بشأن وجود مجموعة إرهابية تتبع تنظيم داعش بأحد أحياء مدينة سبها، بعدما تحركت هذه المجموعة من مدينة مرزق.

أضاف “المسماري” أن الكتيبة 116 مشاة وضعت خطة لمداهمة الوكر الإرهابي، واستمرت المعركة لـ7 ساعات متواصلة، وتم القضاء على 9 إرهابين سعوديين ومصريين وليبيين وسوادنيين ومن نيجريا وساحل العاج واعتقال 2 من النساء.

وأوضح أنه تم اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا نجلاء محمود عفيفي حسين وهي مصرية من محافظة بني سويف، وسبق أن كانت زوجة لإرهابي أخر في تنظيم أنصار بيت المقدس، ولديها اثنين من الأبناء هما: عبد الله ومصطفى مسجونين في مصر وقد تزوجة زعيم تنظيم داعش في ليبيا المكنى أبو عبد الله الليبي بدون أوراق، ولم نستدل على شخصيته.

وعرض “المسماري” جوازات سفر لإرهابيين من جنسيات عربية وأفريقية قُتلوا في مداهمة وكر إرهابي بمدينة سبها خلال المؤتمر، وقال إنه جرى استشهاد 4 من جنود القوات المسلحة لدى مداهمة الوكر الإرهابي، بالإضافة إلى إصابة 8 أخرين.

وأشار إلى أن التحقيق جارٍ مع النساء المقبوض عليهم في هذه العملية، ومصادرة أسلحة وبنادق رشاشة وقذائف آر بي جي، وهواتف نقالة خاصة بزعيم تنظيم داعش، لافتاً إلى أن زعيم تنظيم داعش في ليبيا كان يقطن في «مرزق» قبل انتقاله إلى «سبها» منذ 20 يوماً فقط.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن أهالي «سبها» يصطفون خلف القوات المسلحة ويرفضون هذه المجموعات المتطرفة.