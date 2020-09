استشارية المؤقتة: استقبال إصابات كورونا في المستشفيات وإحالة الحالات الحرجة فقط لمراكز العزل

أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة

المؤقتة، الثلاثاء، باستقبال حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات وعدم إحالتها

إلى أماكن العزل.

وشددت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على أن يتم إحالة حالات الإصابة الحرجة بكورونا والتى تتطب الدعم النفسي إلى مراكز العزل.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء نتيجة الانتشار المحلي الكبير لفيروس

كورونا وعدم قدرة مراكز العزل على استقبال العدد الكبير من المصابين بفيروس

كورونا.

وأوضح البيان أن اللجنة طالبت بالالتزام التام بسياسة مكافحة عدوي كورونا

لكافة العناصر الطبية داخل الأقسام الإيوائية حسب السياسة المعدة من قبل اللجنة

الطبية الاستشارية.

