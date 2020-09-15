ليبيا الان

بومطاري يُقدّم إقرار الذمة المالية لمكافحة الفساد

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، إقرار الذمة المالية بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

وأكد بومطاري، في تصريح نشرته صفحة الوزارة بموقع “فيسبوك”، على ضرورة وأهمية قيام المستهدفين قانوناً بتقديم الإقرارات المالية في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح وإقرار مبدأ المحاسبة تمهيداً لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأعلنت وزارة المالية قبل يومين، اعتزامها البدء بمناقشة الجهات العامة لإعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 عبر الدائرة المغلقة لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك