ليبيا تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للسلام

احتضنت صالة المركز الثقافي في بلدة المطرد الواقعة في نطاق بلدية الزاوية الغرب، اجتماعا لفريق المنظمة الليبية لأصدقاء السياحة والتراث والثقافة فرع الزاوية الغرب للتحضير للاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يوافق الـ10 من شهر أكتوبر المقبل.

وقال رئيس المنظمة الليبية لأصدقاء السياحة والتراث، محمد الماقوري، إن هذا الاجتماع العادي للتنسيق في كيفية الاحتفالية بهذه المناسبة بإشراف رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لأصدقاء السياحة والتراث والثقافة وبحضور مديري الفروع بالمنطقة الغربية.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من البنود منها الاستعدادات لإقامة مهرجان السلام العالمي وتشكيل لجنة بالخصوص كما اتفقوا على ضرورة إبرام اتفاقية شراكة مع المنظمات المماثلة وفتح فروع في كامل التراب الليبي.

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