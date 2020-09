بعد تدهور الوضع الأمني .. إعلان حالة الطوارئ القصوى في بني وليد

أعلنت بلدية بني وليد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى

في البلدية بسبب الانفلات الأمني وكثرة الجرائم .

وأوضحت البلدية، في خطاب موجه إلى رؤساء الأجهزة

الأمنية، أنه نظرا لما تمر به المدينة من انفلات أمني وعدم السيطرة على مداخل

ومخارج المدينة، وكثرة جرائم السطو والحرابة التى وصلت إلى حد التعدي على الأملاك

الخاصة والعامة، إضافة إلى السطو على الشاحنات

المارة عبر المدينة، أدي إلى تدهور الوضع الأمني وحدوث مشاكل مع المناطق المجاورة،

وأخرها احتجاز عدد من أهالى بني وليد في مدينة زليتن، مشيرة إلى أن سوء الوضع

الأمني استوجب إعلان حالة الطوارئ القصوى داخل البلدية .

وطالبت البلدية، الأجهزة

الأمنية بأن تعتبر نفسها فى حالة نفير عام حتى يتم القبض على جميع المجرمين الذين

يقومون بتلك الأعمال الاجرامية، حتى يعود الأمن إلى المدينة .

