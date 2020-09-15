«الشيخ» لـ«السراج»: «بومطاري» قدم إقرار ذمته المالية

قال فرج بومطاري، وزير المالية بـ “حكومة الوفاق” إن تقدم بقرار ذمته المالية، ظهر اليوم، إلى رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” نعمان الشيخ وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص، على حد قوله.

أضاف “بومطاري” في بيان، على حسابه وزارته بـ”فيسبوك” أن تقديمه قرار الذمة المالية، يرجع إلى “ضرورة وأهمية قيام المستهدفين قانوناً بتقديم الإقرارات المالية في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والافصاح وإقرار مبدأ المحاسبة تمهيداً لبناء دولة القانون والمؤسسات” على حد زعمه.

ولم يكشف “بومطاري” في البيان عن تفاصيل إقرار ذمته المالية من أرصدة مالية أو ممتلكات، فيما أرسل “نعمان الشيخ” إخطاراً لـ”السراج” بتقدم “بومطاري” بإقرار ذمته المالية.