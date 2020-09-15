بني وليد.. ذوي المختطفين في زليتن يطالبون بإطلاق سراحهم

نفذ أهالي المختطفين من شباب مدينة بني وليد، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي ومديرية الأمن في المدينة، على خلفية اختطاف مجموعة من الشباب في مدينة زليتن بسبب استنكارهم ورفضهم لما يحدث من عمليات سرقة لسيارات نقل البضائع للتجار من زليتن على مستوى الطريق الرابط بين بني وليد ونسمة.

وطالب الأهالي المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي ومديرية الأمن بضرورة التحرك في أسرع وقت لإطلاق سراح أبنائهم والقبض على الخارجين عن القانون وقطاع الطرق.

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