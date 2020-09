أخبار ليبيا 24 – متابعات دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مقتل الشاب أنيس محمد التليلي في طرابلس برصاص مجموعة أمنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني. وأكدت اللجنة، أنها رصدت مقتل أنيس التليلي بعد تعرضه للرماية بالرصاص الحي من قبل عناصر أمن تابعين لحكومة الوفاق الوطني، أمام منزله بمنطقة قرجي وسط العاصمة طرابلس. وقالت اللجنة في […]

