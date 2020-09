المسماري يعلن مقتل الخليفة الجديد لـ تنظيم داعش الإرهابي واعتقال زوجته

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، إن منطقة الجنوب الغربي تعرضت لاختراقات عديدة من التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش تعامل مع هذه الاختراقات.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش تلقى معلومات عن تحرك خلية من مدينة مرزق إلى سبها، لافتًا إلى أن الكتيبة 116 مشاة وضعت خطة لمداهمة الوكر في حي عبد الكافي بمدينة سبها، مشيرا إلى أن الكتيبة وضعت الخطة على الخبرة السابقة حول المجموعات المتطرفة في المنطقة، متابعًا: «تمت مداهمة الوكر واستمرت المعركة لمدة سبع ساعات».

وأكد المسماري أنه تم القضاء على 9 إرهابيين، واعتقال 2 من النساء، موضحًا أن الذين تم القضاء عليهم اثنين منهم من الجنسية الليبية، وثلاثة من الجنسية السعودية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية النيجيرية، وواحد من الجنسية السودانية، وواحد من ساحل العاج.

وأضاف المسماري أن النساء المعتقلات واحدة من مدينة بني غازي، وهي سناء عبدالهادي سالم، زوجة الإرهابي الداعشي عثمان العبار الذي قتل في العملية، والثانية زوجة الخليفة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي أبو عبدالله الليبي والذي تم قتله.

وذكر أن زوجة الخليفة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي تحمل الجنسية المصرية، ووصلت ليبيا في أول يناير الماضي، واسمها نجلاء محمود عفيفي حسين، مضيفًا أنها كانت زوجة داعشي سابق كان في تنظيم بيت المقدس، موضحا أن زوجها السابق مسجون في مصر، ولديها ابنين في مصر مصطفى وعبدالله موجودان في السجون المصرية، قائلًا إنها أكدت خلال التحقيقات أنها لا تعرف الاسم الحقيقي للخليفة الجديد لتنظيم داعش.

وأوضح أن معلومة زواجها من الخليفة الجديد لداعش تدل على أن قائد تنظيم داعش السابق قُتل في العمليات السابقة.

