“حراك صوت الجنوب” ينتقد “الحوارات الخارجية”

بحث شباب “حراك صوت الجنوب” مع عدد من نشطاء المجتمع المدني في مدينة أوباري عددا من القضايا المتعلقة بالأمن والمصالحة وأزمة تردي الخدمات التي يعيشها المواطن في حياته اليومية.

وتطرق نشطاء الحراك خلال ملتقى لهم إلى كيفية توحيد الجهود وإعلاء صوت الجنوب لإنهاء المعاناة التي يعيشها المواطن بجميع تفاصيلها على خلفية تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، وفق تعبيرهم.

وركز الملتقى على عقد الأطراف المتصارعة حواراتهم خارج البلاد بدلا من الجلوس مع الليبيين للخروج بنتائج تحقق طموحات الشعب الليبي.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات جمعت أعضاء الحراك مع نشطاء المجتمع المدني في عدة مناطق في الجنوب بهدف الوصول إلى توافق تام حول مضمون الحراك، الذي أكد القائمون عليه المضي قدما حتى تتحقق نتائجه المرجوة.

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