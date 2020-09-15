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عبدالرحمن السويحلي: الليبيون أمام خيارين لا ثالث لهما

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، أن الليبيين أمام خيارين لا ثالث لهما.

وقال “السويحلي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن الخيار الأول هو إطلاق مرحلة أخرى سموها “تمهيدية” ولا رأي لهم فيها، بإعادة تدوير  “حزب البقاء” ووعد لا يثق فيه أحد بانتخابات بعد 18 شهرا”، على حد زعمه.

أما الخيار الثاني، ادعى أن يكون الليبيون هم أصحاب القرار من خلال انتخابات برلمانية لاختيار من يتولى أمرهم ويتصدى للقضايا المُلحة .

واختتم منشوره قائلا:” غيرها جدل عقيم وأعذار واهية!”.

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الليبيون انتخابات خيارين لا ثالث لهما عبدالرحمن السويحلي مرحلة تمهيدية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياسويحلى ياحقير امثالك من الخونة الذين باركوا الاحتلال التركى وجلب نفايات ارهابية وشارك فى دعم الفساد لا مكان له فى المستقبل الا مع اخوانه فى السجون عندما تعود دولة القانون

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  • متي تختفي هذه النماذج القذره من المشهد الليبي امثال هذا المسوخ ليس لها رآي سديد وليس لها رؤيه واضحه هي مجرد ابواق جوفاء عاجز عن البذل والعطاء

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  • الليبيون هم أصحاب القرار من خلال انتخابات برلمانية لاختيار من يتولى أمرهم… هذا هو الصحيح لاكن يا كلب ياسويحلي انت والاخوان الكلاب عندما انتخب الشعب البرلمان انتم من انتقلبتم علي ارادة الشعب كل الفوضي التي تحدث الان انتم سببها يا حقراء يا فساد

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  • الخيار الصائب ما طرحه الحراك الشعبى من اسقاط كل الاجسام الفاشلة من مجلس رئاسى ودولة عثمانية ومجلس نواب منتهى الصلاحية وتسليم السلطة لمجلس القضاء الاعلى لادارة الفترة الانتقالية وينتقل الى سرت عاصمة مؤمنة من الخارج بالجيش الوطنى ومن الداخل شرطة ليبية خالصة مع نقل مؤسسات الدولة هناك لحين تطهير العاصمة من الاتراك والنفايات الارهابية

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  • ابوسحلول كل ما يهمه ان يبقى الاخوان فى السلطة وينهبوا اموال الشعب فاى انتخابات تتم فى هذه الظروف مليشيات خارج السيطرة ستفرض مرشحيها فهل يستطيع ةزير دفاع السراج او رئيس اركانه عزل الحصان او اليقرة او الفار او غنيوة او كاره مستحيل فكل واحد امير جماعة ارهابية خارج القانون

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