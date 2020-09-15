عبدالرحمن السويحلي: الليبيون أمام خيارين لا ثالث لهما

زعم عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، أن الليبيين أمام خيارين لا ثالث لهما.

وقال “السويحلي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن الخيار الأول هو إطلاق مرحلة أخرى سموها “تمهيدية” ولا رأي لهم فيها، بإعادة تدوير “حزب البقاء” ووعد لا يثق فيه أحد بانتخابات بعد 18 شهرا”، على حد زعمه.

أما الخيار الثاني، ادعى أن يكون الليبيون هم أصحاب القرار من خلال انتخابات برلمانية لاختيار من يتولى أمرهم ويتصدى للقضايا المُلحة .

واختتم منشوره قائلا:” غيرها جدل عقيم وأعذار واهية!”.