ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا بسرت إلى 51 إصابة منهم 12 حالة وفاة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ببلدية سرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالوباء في المدينة، إلى 51 إصابة منهم 12 حالة وفاة.

وقال مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت، عضو اللجنة الطبية الاستشارية ” محمد حمودة ” في تصريحات صحفية، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 51 حالة حاليا بسرت، بينما وصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 20 حالة شفاء، تم متابعتها وتسجيلها.

وأكدت اللجنة وقسم العزل، أن حالات الوفاة بسرت نتيجة فيروس «كورونا»، ارتفعت إلى 12 حالة.

وتعاني اللجنة الطبية بسرت من مشكلة تشغيل جهاز «PCR»، نظرا لاحتياجات برمجة فنية مع العلم بتوافر المشغلات، بحسب وكالة “وال” الليبية.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، 2508 عينة سالبة، و629 عينة موجبة (432 جديدة + 197 مخالطة)، وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين.

وأكد المركز أنه استلم عدد ( 3137 ) عينة موزعة علي النحو التالي “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1160) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (168) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (92) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (89) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز الكفرة عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (27) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (34) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة”.