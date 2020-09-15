“خطر كبير” يُهدد أطفال ليبيا بعد نفاد التطعيمات

تقرير| 218

بعد التعاقد على وصولها كاملة، وصل نصفها الذي شارف على النفاد وبقي مصير النصف الآخر مجهولا، الحديث هنا عن التطعيمات الخاصة بالأطفال والتي أصدر بشأنها مديرو البرنامج الوطني للتطعيمات بالمنطقة الوسطى بيانا طالبوا فيه مصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد الطبي بالإسراع لفتح الاعتمادات لتوريد كميات كافية من التطعيمات.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو في تصريح لـ”218″، أن التأخير في وصول التطعيمات سبب إرباكا كبيرا في برنامج التطعيمات إضافة إلى تعريض الأطفال إلى الأمراض الخطيرة والأوبئة والجوائح.

ويبقى مستقبل صحة الأطفال مرهونا بفتح الاعتمادات من قبل المصرف المركزي خاصة أن هناك تطعيمات لم تورد حتى الآن كتلك الخاصة بمرض الدرن إضافة لتوريد نصف تطعيمات أخرى في يوليو الماضي وقاربت على النفاد الأمر الذي ستكون عواقبه خطيرة خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

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